القاهرة للدراسات الاقتصادية: 2 مليون مواطن يستفيد من قرار الرئيس بزيادة المعاشات

قال الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات يعد إنتصارًا وتضامنًا مع أصحاب المعاشات وحقوقهم.









و أكد السيد ، فى تصريحات ل"صدى البلد " أن قرار الزيادة الدورية للمعاشات وضم العلاوات الخمسة سيساهم فى د عم أصحاب المعاشات لمواجهة التضخم ( زيادة الأسعار ) و تخفيف العبء على المواطنين من أصحاب المعاشات والذى يبلغ عددهم فى حدود 9 مليون مواطن من بينهم 2 مليون مستفيد من قرار ضم العلاوات الخمسة.









وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أمس ،بزيادة المعاشات إعتبارًا من شهر7 القادم بنسبة 14% كزيادة دورية سنوية بدلًا من الزيادة المعتادة وهى 10% ،كما أعلن الرئيس ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي ويبلغ عدد المستفدين من ضم العلاوات الخمس 2 مليون من أصحاب المعاشات.



يشار الى أن الحكومة توقفت منذ عام 2006 عن إضافة العلاوات الخمس للمرتب الأساسي عند بلوغهم سن المعاش وهو ما يعنى : أن من خرج على المعاش منذ عام 2006 حتى عام 2015 (وهو تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية) الذى لغى الأجر المتغير والأجر الأساسى سوف يستفيد من قرار رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى والحكومة قد قدمت إستشكال وطعن فى حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى الحصول على 80% من أخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات وضمهم على الأجر الأساسى إلا أن الرئيس قد طلب من الحكومة سحب الإشكال والطعن المقدم منها ولجأت وزارة التضامن والحكومة إلى رأى الجمعية العمومية لقسمى (الفتوى والتشريع) لتحديد مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمسة.



