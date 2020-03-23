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أخبار البلد

المهندسين توضح حقيقة صرف المعاشات فى موعدها

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تماشيا مع مااتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي سلامة أعضائها أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر  عن اجازة استثنائية تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ علي ان يعود العمل بالنقابة يوم السبت ٤ ابريل القادم .

ويستمر العمل فقط بادارة الرعاية الصحية لإستقبال المهندسين وذويهم علما بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية داخلها حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر .

وقد صرح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة ان الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين مؤكدا أن المعاشات سوف تصل للبنوك في موعدها المقرر مضيفا أن مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لإستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع وعمل التحويلات للأطباء والاشعة والتحاليل الطبية لافتا ان النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة المهندسين
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