تعليقا على مفاوضات الزمالك.. وجدى كشريدة يفضل الاحتراف بالدوري الفرنسي

نفى الدولى التونسى وجدى كشريدة ظهير أيمن النجم الرياضى الساحلى ما تردد بشأن دخول نادى الزمالك فى مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





وكشف وجدي كشريدة ظهير أيمن نادى النجم الساحلي، عن حقيقة وجود مفاوضات رسميه معه من جانب نادى الزمالك للانتقال الى الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادمة .





وتحدث وجدى كشريدة فى تصريحات نقلتها الصحف التونسية عن وجود مفاوضات من جانب الزمالك لضمه قائلا : الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للحصول على خدماتي .. ووجهتي المقبلة ستكون أوروبا .





وعن موقفه اذا تقدم الزمالك له بعرض رسمى قال : مستقبلي سيكون في أوروبا وتحديدا الدوري الفرنسي .. أنا أفضل ذلك .





من جانبه .. نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخول ناديه فى اى مفاوضات مع أى لاعب خلال الفترة الحالية خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن استكمال الموسم الكروى الحالى بعد أزمة تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا.





ونجح حازم امام قائد الزمالك فى تعويض غياب الهارب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الذى فسخ عقده من طرف واحد عقب لقاء الفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ديسمبر الماضى.





وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب اطاحته بالترجى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية للبطولة ليضرب الفارس الأبيض موعدا مع الرجاء البيضاوي المغربي فى مايو المقبل.