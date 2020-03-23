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محافظات

جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

دشن عدد من  الشباب والفتيات  المتطوعين بمحافظة الوادى الجديد ، حملات تطوعية على مستوى المراكز لتوعية المواطنين من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات التى تضمنت تنظيم مجموعات عمل لوضع ملصقات فى الميادين والشوارع واماكن تجمعات المواطنين ،وتوزيع منشورات للتعريف بكيفية الحمياة من الاصابة بالمرض.


ونفذ شباب وكوادر حملة الفريق بالفرافرة، عدد من الفعاليات التى تضمنت المرور على الميادين والشوارع الرئيسية، ووضع ملصقات تعريفية عن فيروس كورونا وتحذير المواطنين من خطر العدوى وكذلك توزيع ملصقات توضيحية عن كيفية الوقاية والتعقيم.


كما وزع متطوعون بمركز الخارجة مطهرات ووسائل تعقيم وقفازات بلاستيكية على كافة وحدات الصراف الالى بالمدينة، ويستعد عدد اخر من المتطوعين للمشاركة فى تأمين وتنظيم عمليات صرف رواتب شهر مارس اعتبارا من غدا الثلاثاء.


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كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ،أعلنت عن تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة ، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائى لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، حيث تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و الدكتور حاتم محمد شامي مدير الإدارة الصحية بالخارجة مدخل المدينة، وذلك لمتابعة فحص المواطنين القادمين من خارج المحافظة وقياس درجة الحرارة.


وقال محروس فى بيان، إن لجان توقيع الفحص تقوم بمهمتها مع جميع الوافدين الى المحافظة، بالتنسيق مع ادارة مرور المحافظة، وبمشاركة الطب البيطرى لتعقيم السيارات وذلك بناء على توجيهات محافظ الوادى الجديد، الذى أصدر عدد من القرارات بشأن إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، لضمان السيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا .


وأضاف محروس، أنه حتى الان أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الأن على مستوى المحافظة بالكامل، ولم يتم استقبال اية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية، مؤكدا على جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر، لاستقبال اية حالات والتعامل الفورى معها.

جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا
جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا
جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا
جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا
جدعنة ولاد البلد.. شباب يوزعون مطهرات ويطلقون حملات للتوعية بخطر كورونا
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