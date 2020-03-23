شاهد .. أطباء إيطاليون يصفون مستوى التوتر والإجهاد داخل المستشفيات بسبب كورونا

حيث تحدث طاقم طبي ايطالي، عن مستوى التوتر والإجهاد الذي تعانيه المستشفيات الإيطالية بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".





ومع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة ب فيروس كورونا "كوفيد19" يوميًا يخوض الأطباء الإيطاليون معركة التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد، إنهم يضطرون إلى الاختيار بين من يتلقى العلاج أولا لإنقاذ حياته ومن يُحرم من ذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين.





تقول دانييلا كونفالونيري وهي ممرضى في أح مستشفيات لومبارديا الواقعة في االمنطقة الشمالية: " نحن نعمل في حالة من الضغط الشديد والتوتر . حالة التوتر تخطت الحدود . لسوء الحظ لا يمكننا احتواء الوضع في لومباردي ، هناك مستوى مرتفع من تفشي العدوى ولم نعد نسجل حتى أعداد الموتى".