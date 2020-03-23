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رياضة

مصير الدوري الممتاز.. 5 إجراءات عاجلة في اتحاد الكرة لمواجهة خطر كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:04 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

اتخذ اتحاد كرة القدم عددا من الإجراءات الوقائية الجديدة لتجنب مخاطر فيروس كورونا الخطير المنتشر بقوة فى العالم أجمع على مدار الأيام الماضية.


وقرر اتحاد الكرة تقليص عدد العاملين فى مقر الاتحاد على ان يعمل الباقي من منزله وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عدة أيام.



كما قرر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى التناوب على مقر الجبلاية بحيث يتواجد عضو أو اثنين يوميا على الأكثر لإدارة شئون الاتحاد .




واتخذ اتحاد الكرة قرارا أيضا بتعقيم مقره يوميا بالكامل بجانب تعقيم مقره الثانى بمدينة 6 أكتوبر .



وقرر اتحاد الكرة أيضا تفعيل دور اللجنة الطبية فى تحديد مصير الدوري الممتاز بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء أيضا ومعرفة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة .



واستقر مسئولو الجبلاية على تأجيل حسم مصير الدوري الممتاز سواء باستكماله أو إلغائه وفقا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة .



وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.


وجاء البيان كالآتى: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

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