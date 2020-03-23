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أخبار البلد

للوقاية من كورونا.. 4 خطوات بسيطة للتعامل مع محصلى الكهرباء

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن فعلها خلال التعامل مع محصل الكهرباء أو أى شخص يتم التعامل معه لإحضار طلبات منزلية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التى يجب اتباعها:

1- احرص على أن تكون المسافة بينك وبين محصل الكهرباء لا تقل عن متر ونصف.

2- لا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض.

3- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

4- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.
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