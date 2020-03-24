الجامعات يا وزير.. البرلمان يطالب التعليم العالي بتحديد مصير الطلاب بعد انتهاء التعليق.. ومطالب بإتاحة التدريس أونلاين

البلاك بورد.. مقترح برلماني لتعليم طلاب الجامعات الحكومية أونلاين

لطلاب الجامعات.. برلمانية: إتاحة المناهج الدراسية أونلاين لمواجهة كورونا

برلماني: مصير طلاب الجامعات يحتاج إلى اجتماع بحضور الوزير





طالب نواب لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة النظر لطلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة، وبحث مصيرهم بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة 31 مارس الجاري، إسوة بنظرائهم في التعليم الأساسي، الذي تم تحديد مصيرهم بإلغاء امتحاناتهم واستبدالها ببحث أو مشروع ينظمه الطلاب عبر الإنترنت.







وفي هذا الشأن، قال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن وضع طلاب الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة غامض ولا يمكن التنبؤ به، خاصة في ظل عدم وجود وسائل تعليم بديلة لهم عبر الإنترنت كما لا يوجد لديهم بنك معرفة كنظرائهم في التعليم الأساسي، مؤكدا أن الوضع سيتضح عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة في 31 مارس الجاري.







وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجامعات الخاصة والأجنبية ستعتمد على نظام التعليم عن بعد (البلاك بورد)، لكن الجامعات الحكومية اكتفت بالرش والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لعدم إمكانية اعتمادهم على نظام البلاك بورد، على الرغم من كونه نظام معتمد عالميا لكن غير معتمد في الجامعات الحكومية ولم يتم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليه.







ونوه النائب، إلى أن الجامعة الأمريكية -التي يحاضر بها ضمن أعضاء التدريس- قامت بتفعيل العمل عن بعد، تجنبا للتجمعات ولحين الإنتهاء من فيروس كورونا، مطالبا وزارة التعليم العالي بالعمل على تطبيق نظام البلاك بورد وتفعيل التعليم عن بعد للوقاية من كورونا.







تعليم أونلاين





بدورها قالت الدكتور ماجدة نصر، نظيرته باللجنة، وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، إنه تم التنسيق مع الجامعات الحكومية لرفع المقررات الدراسية والمناهج على الإنترنت لتحميلها من قبل الطلاب، حيث ستيم إتاحة المنهج على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، تطبيقا لمنهج التعليم عن بعد (أونلاين).







وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم اللجوء لهذا الخيار إذا لزم الأمر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء مدة تعليق الدراسة في 31 مارس الجاري، والتي من المتوقع مدها خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بدعوة المصريين للمكوث في منازلهم لحين الانتهاء من كورونا.







وأكدت النائبة أن الأزمة تكمن في الكليات العملية والتطبيقية كالطب والصيدلة والعلوم والهندسة وغيرها، والتي تحتاج إلى حل حتى يتمكن طلاب هذه الكليات من فهم التجارب والتطبيقات العملية بجانب إمكانية تطبيقهم لهذه التجارب، التي من الصعب تطبيقها في المنزل.





بحث الأزمة





فيما طالب النائب محمد الكومي، عضو اللجنة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير التعليم العالي، لبحث مصير طلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إلتزام المواطنين بالبقاء في المنزل خلال الأسبوعين المقبلين للوقاية من فيروس كورونا.





كما طالب الكومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة معرفة إمكانية مد تعليق الدراسة في الجامعات من عدمه، وإذا تم ذلك ما البدائل التي اتخذتها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن وكيف سيتم تحقيقها، بجانب بحث رغبة أولياء الأمور في استرداد مصروفات أبنائهم بالجامعات الخاصة.