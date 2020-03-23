أول رد فعل من الزمالك على أنباء تأجيل الدوري المصري

علق مسئولو نادي الزمالك على أنباء اقتراب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة من اتخاذ قرار بإلغاء الدورى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، خوفا من تفشى فيروس كورونا.





وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن أى قرار سيصدر من مؤسسات الدولة للحفاظ على حياة اللاعبين والجماهير والشعب المصري، سيجد ترحيبا من جانبنا.





وشدد مرتضى منصور على أنه أول من طالب الشعب المصري بالبقاء فى المنزل، خوفا من تفشى فيروس كورونا اللعين، بجانب مناشدته السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال، للحد من استهتار البعض بالتواجد فى التجمعات والشوارع، مشيرا إلى أن حياة المواطنين أهم من 100 دورى.





وطالب مرتضى منصور رئيس الزمالك الشعب المصري وليس الرياضيين فقط بتنفيذ تعليمات مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا اللعين، مشيدا بالجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة ومؤسساتها، ومؤكدا أنه أول من اتخذ قرارا بإغلاق نادي الزمالك للحفاظ على سلامة الأعضاء واللاعبين وتبعته باقى الأندية.