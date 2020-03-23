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توك شو

روسيا تبني مستشفى خاصا لعلاج فيروس كورونا بموسكو.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:50 م
مكافحة كورونا
مكافحة كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها من بلدة غولوخواستوفو جنوب-غرب موسكو سير أعمال بناء مستشفى خاص لـ مصابي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتم العمل عليه سيكون متاحا خلال 11 شهرا.

وأضافت سكفورتسوفا، "من المخطط للحصول على النتائج الأولى للقاح ضد فيروس 2019-nCoV في يونيو 2020.. ويخطط لإنجاز المرحلة الثانية في بداية الربع الثالث من العام 2020".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أعلنت عن بدء اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد".
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