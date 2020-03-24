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برلمان

بعد تصريحات الرئيس.. توقعات برلمانية بمد تعليق الدراسة بالجامعات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:13 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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أحمد أيمن

توقع عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان، مد تعليق الدراسة بالجامعات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي طالب فيها المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم خلال الأسبوعين القادمين لحين الانتهاء من أزمة الفيروس.


وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، إنه تم التنسيق مع الجامعات الحكومية لرفع المقررات الدراسية والمناهج على الإنترنت لتحميلها من قبل الطلاب، حيث سيجري إتاحة المنهج على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، تطبيقا لمنهج التعليم عن بعد (أونلاين).


وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم اللجوء لهذا الخيار إذا لزم الأمر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء مدة تعليق الدراسة في 31 مارس الجاري، والتي من المتوقع مدها، خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي.


بدوره قال النائب إبراهيم حجازي، نظيرها باللجنة، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، إن الجامعة أتاحت لطلابها ولأعضائها التدريس عبر الإنترنت باستخدام منصة البلاك بورد، مطالبا بتعميم هذه التقنية بكافة الجامعات الحكومية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.


وأشار حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن أزمة فيروس كورونا لازالت قائمة ولم تنته بعد، الأمر الذي قد يتطلب مد فترة تعليق الدراسة، لذلك لابد من الاستعداد لهذه الخطوة ووضع استراتيجية بديلة من قبل وزارة التعليم العالي.

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