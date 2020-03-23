شبح كورونا ينشر الرعب في سوريا وليبيا اليمن وأفغانستان .. فيديو

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا يكشف عن وصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلي سوريا، منوهة بأن الحرب داخل سوريا تسببت فى تشريد الملايين من سكانها ، وأدت إلي تفشي الفقر .









وأوضح التقرير أن وصول الفيروس إلي سوريا يعد تهديدا كبيرا لأهلها، وذلك بسبب تدمير معظم احيائها نتيجة الحرب المستمرة منذ9 اعوام.









وأكد التقرير أن عدد المنشآت الطبية التى مازالت تعمل فى سوريا قليل جدا، وبالتالي سيصعب التعامل مع الفيروس.







