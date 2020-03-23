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توك شو

شبح كورونا ينشر الرعب في سوريا وليبيا اليمن وأفغانستان .. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا يكشف عن وصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلي سوريا، منوهة بأن الحرب داخل سوريا تسببت فى تشريد الملايين من سكانها ، وأدت إلي تفشي الفقر .


وأوضح التقرير أن وصول الفيروس إلي سوريا يعد تهديدا كبيرا لأهلها، وذلك بسبب تدمير معظم احيائها نتيجة الحرب المستمرة منذ9 اعوام. 


وأكد التقرير أن عدد المنشآت الطبية التى مازالت تعمل فى سوريا قليل جدا، وبالتالي سيصعب التعامل مع الفيروس.


وأضاف التقرير أن هناك مخاوف من وقوع كارثة حقيقية، حال ظهر فيروس كورونا فى ليبيا واليمن بسبب تدمير أنظمتهما الصحية بسبب الحروب، وكذلك الامر فى أفغانستان.
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