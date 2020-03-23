بعد إيقاف الدوري بسبب كورونا.. اختطاف نجمي نادي انيمبا النيجيري

تعرض لاعب نادي انيمبا النيجيري ايكوندايو اوجو، للاختطاف على احد الطرق السريعة أثناء توجهه الي بلدته بعد تعليق النشاط الرياضي في نيجيريا بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي بيان رسمي اصدره اليوم نادي انيمبا النيجيري أكد ان اللاعب تم اختطافه امس الاحد، وذلك أثناء توجهه الي مدينه اكوري جنوب غرب نيجيريا، وبرفقته زميليه في الفريق إيمانويل جيمس، وبنيامين إيلويومادي.





وأضاف البيان،أن جيمس هرب من المختطفين، بينما وقع إيلويومادي وأوجو في الخطف، ويحافظ أنيمبا على الاتصال الوثيق مع عائلة أوجو، لضمان إطلاق سراح اللاعب من خاطفيه".



