بعد تقسيط غرامة زراعة الأرز.. الزراعيين: لابد من دعم الفلاح لتأمين الغذاء





وكانت اتفقتا وزارتا الري والزراعة على تقسيط غرامات زراعات الارز في الأراضي غير المصرح بها على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين. وتم مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه .

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إنه فى ظل انتشار أزمة فيروس كوروناوتأثيرها على الاقتصاد المصري كان لابد من القيادة أن تتخذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الضغط على المزارعين والتى من أهمها تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام .وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تقسيط غرامات زراعة الأرز دون فائدة من أهم الإجراءات المتخذة فى سبيل دعم الفلاح والوقوف بجانبه ، مؤكدًا أن وزارة الري تحدد المساحات المطلوبة من زراعة الأرز خاصًة أنه شرهه للمياه وبالتالى تفرض غرامة على المزارعين .وناشد "نقيب الفلاحين" بتأمين قطاع الأمن الغذائى من خلال دعم الفلاحين لأن جميع المحاصيل وبعض الصناعات تعتمد على الزراعة والفلاحين ، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تأجيل تلك الغرامات ولكنها بالنهاية خطوة جيدة من الحكومة السياسية.