AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون الصحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج" وأشاد الرئيس  خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.   

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس البنك الدولي

الرئيس السيسي يجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر

عاجل.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الرئيس الصيني لـ السيسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والتجارب لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

مشروب أساسي كل يوم.. وصفة سالي فؤاد لرفع المناعة

بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

تريند الفن| حقيقة وفاة محمود ياسين.. رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير المسلسلات: الناس هتموت

أول صور للمدرب المصرى المصاب بكورونا من داخل مستشفى العزل

فائدة غير متوقعة للف القدم بأوراق الكرنب

الرئيس الصيني لـ السيسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والتجارب لمكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض