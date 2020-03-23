صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد

أصدرت وزارة الأوقاف العديد من القرارات الاحترازية والوقائية منذ ظهور فيروس كورونا في مصر ولعل آخرها قرار غلق المساجد نهائيا ومنع صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء بأذان النوازل " ألا صلوا في بيوتكم "



والتزمت المساجد بغلق أبوابها أمام المصلين في ثالث يوم على التوالي من قرار وزارة الأوقاف بمنع صلوات الجمعة والجماعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



رصدت عدسة "صدى البلد " التزام المساجد بمنطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعليق صلاة الجمعة وإغلاق المساجد تجنبًا لانتقال عدوى فيروس كورونا المُستجد، وأغلقت المساجد أبوابها، والتزم المؤذنين بصيغة الآذان الجديدة، داعين المواطنين بالصلاة في بيوتهم وفي رحالهم.