AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد / عدسة : عمرو السيد
أصدرت وزارة الأوقاف العديد من القرارات الاحترازية والوقائية منذ  ظهور فيروس كورونا في مصر ولعل آخرها قرار غلق المساجد نهائيا ومنع صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء بأذان النوازل " ألا صلوا في بيوتكم " 

والتزمت المساجد بغلق أبوابها أمام المصلين في ثالث يوم على التوالي من قرار وزارة الأوقاف بمنع صلوات الجمعة والجماعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رصدت عدسة "صدى البلد " التزام المساجد بمنطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعليق صلاة الجمعة وإغلاق المساجد تجنبًا لانتقال عدوى فيروس كورونا المُستجد، وأغلقت المساجد أبوابها، والتزم المؤذنين بصيغة الآذان الجديدة، داعين المواطنين بالصلاة في بيوتهم وفي رحالهم.
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤذنو المساجد بالسعودية يبكون خلال ترديدهم «صلوا في بيوتكم».. شاهد

صلوا في رحالكم.. بكاء مؤذني مساجد السعودية بعد وقف صلوات الجماعة.. فيديو

صلوا في بيوتكم.. المساجد تناشد المواطنين في أذان صلاة العصر..فيديو

أول تعليق من البرلمان على تغيير صيغة الأذان بسبب فيروس كورونا

ألا صلوا في بيوتكم.. مساجد كفر الشيخ تلتزم بصيغة الأذان الجديدة.. فيديو

قبل صلاة المغرب وعبر مكبرات الصوت.. مساجد المنوفية تعلن الإغلاق 15 يوما

ترشيحاتنا

فائدة غير متوقعة للف القدم بأوراق الكرنب

شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

مسئول إسباني يتوقع تراجع إصابات كورونا في بلاده بنهاية الأسبوع الجاري

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

مفاجأة.. محمد صلاح يخضع لجلسات نفسية

إلغاء الدوري المصري.. شوبير يعلن 3 مفاجآت رياضية صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يخرق إجراءات الحجر الصحي بسبب "عنزة".. وهكذا كان عقابه

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر