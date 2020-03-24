بعد توقف الدراسة.. برلماني: أولياء الأمور من حقهم استرداد أموال الباص فقط

طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، الحكومة بسرعة الفصل في أزمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني للمدارس الخاصة ورغبة أولياء الأمور في استردادها، مؤكدا أن نصيب المدارس 10% فقط من المصروفات.





ونوه بركات في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في هذا الشأن، مشددا على أن العملية الدراسية ما زالت قائمة ومستمرة من خلال خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة، ما يعني أن الدراسة مستمرة، ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب.





ومن هذا المنطلق، أجاز النائب لأولياء الأمور، الحق في استرداد المصروفات الخاصة بـ"الباص" فقط، أما الباقي فمن حق المدرسة لتغطية رواتب المدرسين والعاملين بها، مطالبا الوزير بضرورة بحث طلب الإحاطة الخاص به والفصل في هذه الأزمة.