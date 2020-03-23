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رياضة

أرسنال يعلن استمرار تعليق التدريبات خوفا من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:31 م
نادي أرسنال الإنجليزي
نادي أرسنال الإنجليزي
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أ ش أ
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي استمرار تعليق التدريبات في النادي، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وأصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم الإثنين أوضح انه «كان من المقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول إلى التدريبات غدًا، الثلاثاء، بعد إكمال 14 يومًا من العزلة بعد التشخيص الإيجابي لميكيل أرتيتا».

وأضاف البيان «نتيجة للوضع الحالي، نحن واضحون أنه سيكون من غير المناسب وغير المسؤول أن نطلب من اللاعبين العودة في هذا الوقت، لذلك يبقى فريقنا الأول، رجالًا ونساءً لاعبي الأكاديمية في المنزل».

وأوضح النادي أنه سيستمر في دفع رواتب العمال غير المنتظمين في كشوف المرتبات حتى 30 أبريل 2020.

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