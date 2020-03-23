الداخلية تناشد المواطنين.. استخرج البطاقة وشهادات الميلاد والوفاة من تليفونك المحمول.. فيديو

نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.
وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الانترنت، خدمات قطاع الأحوال المدنية، والتى تمكنت من استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقيد العائلي والفردي، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل .
وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأمنية.