الداخلية تناشد المواطنين.. استخرج البطاقة وشهادات الميلاد والوفاة من تليفونك المحمول.. فيديو

على الإنترنت، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.

نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال

وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال

، خدمات قطاع الأحوال المدنية، والتى تمكنت من استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقيد العائلي والفردي، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل .