خليك في البيت .. استخرج صحيفة الحالة الجنائية من تليفونك المحمول .. فيديو

نشرت وزارة الداخلية عدة تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على صحيفة الحالة الجنائية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت او من خلال تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات المحمولة.









ويشترط فى الحصول على الخدمة ان يكون المواطن سبق له تسجيل بياناته عن طريق استخراج صحيفة حالة جنائية من بداية عام 2019 او استخرج بطاقة رقم قومى، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل .







