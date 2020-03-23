واقعة نصب بوزارة الاتصالات .. مستشارة توقع بدلا من ابنتها وتحصل على 168 ألف جنيه راتبا

أحالت النيابة الإدارية مستشارة وأخصائي بنية معلوماتية بوزارة الإتصالات للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في واقعة إستيلاء إبنة المحالة الأولى على المال العام دون وجه حق بمساعدة والدتها والمحال الثاني .





أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 189 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.





كشفت التحقيقات أن آ.م مستشار (ب) بوزارة الإتصالات إنتحلت قبل إحالتها للمعاش صفة ابنتها م.ا. بأن سجلت أحد أصابع يدها بدلًا من إبنتها للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل لمدة 4 سنوات على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه استيلاء إبنتها على 168 الف جنيه بدون وجه حق، وحررت طلب أجازة إعتيادية لإبنتها ووقعت عليه بدلًا منها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية يوم تقديم الطلب بالمخالفة للحقيقة





وتقاعس أ.ع. اخصائي بنية معلوماتية بالوزارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء عمل م.ا. بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها راتبها لمدة 4 سنوات دون وجه حق، ولم يقم بإخطار شئون العاملين بالوزارة بطلب المحالة للحصول على أجازة رعاية طفل لمدة عام رغم كونها منقطعة عن العمل قبل تقديم الطلب





وتواطأ المحالون بشأن واقعة الحصول على الأجازة رغم علمهما بعدم تواجدها بالعمل خلال تلك الفترة وقاما باستغلالها لإثبات تواجدها على قوة العمل بالمخالفة للتعليمات مما سهل استيلائها على مبلغ 168 الف جنيه.



