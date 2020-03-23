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سفير مصر بإسبانيا: لا يوجد مصابون من أبنائنا بـ كورونا حتى الآن.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:36 م
السفير عمر سليم
السفير عمر سليم
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اسراء صبري
قال السفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، إن حظر التجول الشامل فى إسبانيا بدأ منذ 9 أيام، لافتا إلي أن عدد حالات الاصابة فى إسبانيا وصل إلي 33ألفا و89 حالة، وذلك وفقا لآخر المستجدات.


وأشار سليم، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة"dmc" إلي أن عدد الوفيات فى إسبانيا وصل إلي 2180 حالة، أما حالات التعافي فوصلت إلي ما يقارب3350 حالة.


وأكد سفير مصر بإسبانيا، أن اوضاع الجالية المصرية مستقرة، لافتا إلي عدم  وجود إصابات فى صفوف الجالية المصرية هناك إلي الآن.


وأوضح أن القنصلية المصرية تتواصل مع كل الجالية المصرية يوميا من أجل الاطمئنان عليهم، مشيرا إلي أن القنصلية المصرية لم تقفل ابوابها، وأنها مازالت مفتوحة.


وأضاف السفير عمر سليم، ان حركة الطيران فى مدريد توقفت تماما، عدا نقل البضائع  والمشتريات، لافتا إلي أن الطيران خارج اسبانيا متوقف تماما، بالإضافة إلي بعض الرحلات الداخلية.
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