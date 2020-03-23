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رياضة

نجم الزمالك السابق: يجب إلغاء الدوري وصحة اللاعبين أهم

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:36 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسن العمدة
تحدث عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك السابق والمدير الفني لطلائع الجيش عن ضرورة إلغاء الدوري المصري لتفادي انتشار فيروس كورونا فى الدولة.

وقال بسيوني عبر البرنامج الإذاعي وان تو، إننا نعيش ظرفا صعبا للغاية، دوريات العالم كلها متوقفة، العالم أجمع متوقف دون تحرك "مشلول".

وشدد مدرب طلائع الجيش ، على أن حياة المصريين أهم، منظومة كرة القدم كبيرة جدا وحياة كل شخص غالية ، وان الراحة السلبية الحالية لم نعتد عليها، ففي الإجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم كنا نتحرك ونذهب للمصايف ونمارس مباريات الكرة الخماسية وليس الاكتفاء بالبقاء في المنزل.

وتابع ، التدريب المنزلي لا يكفي، قد يحافظ على لياقة اللاعب بنسبة 15 إلى 20%، كما أن كل اللاعبين لا يقيمون في فيلات تضم مساحة للجري، الوضع الراهن ربما يستمر لأكثر من شهر ونصف.

واقترح بسيوني أن نبدأ الموسم المقبل مبكرا، ونعتبر الموسم الجاري منتهيا كأنه لم يكن في كل درجاته، هذا هو الحق والعدل.

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