تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة تيسيرا على المزارعين.. الفلاحين: القرار يحد من انتشار فيروس كورونا.. و«الزراعيين» تطالب بدعم الفلاح لتأمين الغذاء

"الزراعة" و"الري" تعلنان تقسيط غرامات زراعة الأرز دون فائدة

الفلاحين: قرار تقسيط غرامة زراعة الأرز يحد من انتشار فيروس كورونا

"الزراعيين" تطالب بدعم الفلاحين بحزمة من الإجراءات













عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور اللواء محمد رشوان، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور قيادات الوزارتين، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.









وبخصوص غرامات زراعات الأرز في الأراضي الغير مصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، تم كذلك مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.









وقد قامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.









وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء بالرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.









وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

















وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.









وتجدر الإشارة إلى أنه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.









وأكد كلا من "عبد العاطي" و"القصير" على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكليه والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس على الانتاجية الزراعية.









وأكد الوزيران على ضرورة متابعة قرارات اللجنه المشتركه والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.









وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.









قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إنه فى ظل انتشار أزمة فيروس كوروناوتأثيرها على الاقتصاد المصري كان لابد من القيادة أن تتخذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الضغط على المزارعين والتى من أهمها تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام .





وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تقسيط غرامات زراعة الأرز دون فائدة من أهم الإجراءات المتخذة فى سبيل دعم الفلاح والوقوف بجانبه ، مؤكدًا أن وزارة الري تحدد المساحات المطلوبة من زراعة الأرز خاصًة أنه شرهه للمياه وبالتالى تفرض غرامة على المزارعين .





وناشد "نقيب الفلاحين" بتأمين قطاع الأمن الغذائى من خلال دعم الفلاحين لأن جميع المحاصيل وبعض الصناعات تعتمد على الزراعة والفلاحين ، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تأجيل تلك الغرامات ولكنها بالنهاية خطوة جيدة من الحكومة السياسية.





وعلى نفس السياق ، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن جميع المزارعين فى مصر يشيدون بقرارات القيادة المصرية الحكيمة التى تتخذها فى ظل انتشار فيروس كورنا من أجل تخفيف الآلآم عن المزارعين والتى من أهمها تقسيط غرامات زراعة الأرز دون فائدة تيسيرًا على المزارعين .





وأضاف "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه القرارات إنسانية وتصب فى مصلحة المزارعين ، كما أنها تحد من آثار انتشار فيروس كورونا لأن الفلاحين مطالبين بالجلوس وعدم الخروج ، ولكن الحاجة المادية قد تضطرهم إلى الخروج .





وأشار "نقيب الفلاحين " إلى أن إسقاط جميع الغرامات يحد من المسئوليات المادية على الفلاحين وبالتالى لايخرجون للحاجة إلى العمل مما يحد من انتشار فيروس كورونا .





وأوضح أن الدولة تتخذ إجراءات حازمة للحفاظ على صحة المواطنين فى ظل الظروف الصحية الحالية ، منوهًا بأن تلك القرارات تدعم جميع الفلاحين وتقف وراءهم .





كانت وزارتا الري والزراعة اتفقتا على تقسيط غرامات زراعات الارز في الأراضي غير المصرح بها على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، وتم مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.



