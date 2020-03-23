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توك شو

طبيبة سعودية تكشف الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:42 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة  لمياء عبد المحسن البراهيم استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمملكة العربية السعودية، إن  المملكة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضافت لمياء عبد المحسن في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي "، أن  المملكة  بدات مبكرا في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت لمياء عبد المحسن:"  السعودية أغلقت المنافذ الحدودية وعطلت العمرة  وتم تحديد التنقل لعدم تفشي الوباء في كافة أرجاء المملكة".

وأكملت لمياء عبد المحسن:"  أحد عيوب فيروس كورونا هو الانتشار المجتمعي ومن الممكن ان ينقل  المريض الفيروس لجميع من خالطه حتى ولو لم تظهر عليه أعراض".

ولفتت لمياء عبد المحسن:"  تم فرض حظر التجول الجزئي كي تقل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا واحد الأساليب الاحترازية للحد من انتشار الفيروس".

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