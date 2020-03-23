طبيبة سعودية تكشف الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضافت لمياء عبد المحسن في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي "، أن المملكة بدات مبكرا في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابعت لمياء عبد المحسن:" السعودية أغلقت المنافذ الحدودية وعطلت العمرة وتم تحديد التنقل لعدم تفشي الوباء في كافة أرجاء المملكة".
وأكملت لمياء عبد المحسن:" أحد عيوب فيروس كورونا هو الانتشار المجتمعي ومن الممكن ان ينقل المريض الفيروس لجميع من خالطه حتى ولو لم تظهر عليه أعراض".
ولفتت لمياء عبد المحسن:" تم فرض حظر التجول الجزئي كي تقل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا واحد الأساليب الاحترازية للحد من انتشار الفيروس".