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رياضة

كورونا يمنع الاتحاد النيجيري من تجديد التعاقد مع روهر

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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نور عادل
مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم بالوقت الحالي، منع الاتحاد النيجيري لكرة القدم من تجديد تعاقدهم مع المدير الفني جيرنو روهر.

وقال بيتروس بيورانج، المدير الفني للاتحاد النيجيري، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مسئولي الاتحاد غير قادرين على الوصول إلى المدير الفني روهر من اجل تجديد تعاقده.

وأضاف:" من المؤسف أننا لا نستطيع فعل شيئًا تجاه هذه الكارثة، الأمر مؤسف حقًا، ولكن حقيقة المشكلة تكمن في أننا لا نستطيع الحديث عن تجديد عقد روهر حاليًا".

واختتم: "بالنسبة لنا في الاتحاد النيجيري فنحن مستعدون تمامًا لتجديد عقد روهر، ولكنه يتواجد في فرنسا والرحلات الجوية متوقفة تمامًا بسبب فيروس كورونا، ولا نعلم متى نستطيع رؤيته".

الجدير بالذكر أن تعاقد المنتخب النيجيري مع روهر سينتهي مع بداية شهر يوليو القادم، بينما لم تتضح الرؤية فيما يخص مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم 2022.
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