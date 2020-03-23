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تعليم

حرصا على سلامتهم.. رئيس جامعة بني سويف يجدد صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:02 م
جانت من مجلس الكلية
جانت من مجلس الكلية
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محمد عبد الحليم
قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف اليوم، الإثنين، صرف العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ولمن انتهى القرار الخاص بهم من دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعا للتكدس، ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى لفتة إنسانية وحرصا على سلامتهم.

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يذكر أن أعمال التطهير والتعقيم تتواصل على مدار الساعة داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

وصرح الدكتور منصور بأنه يشعر بارتياح تجاه الإجراءات والجهود غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات الدولة. 
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