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سيارات

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:46 م
أوقف سيارتك فورا
أوقف سيارتك فورا حين سماع هذة الاصوات
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اشرف عطية
ينبغي عليك متابعة سيارتك جديا ليس من خلال متابعة مواعيد الصيانة او حتي جدول تغيير زيت المحرك بل يجب عليك سماع صوتها والتمعن فيه لأن اي صوت غير تقليدي تسمعه يصدر من سيارتك بمثابة ناقوس خطر يجب عليك ان تأخذ في الحسبان ان سيارتك مثلها مثل اي شيء يتألم عن حدوث خلل في وظائفه .

زيت المحرك

مع مرور الوقت و كثرة الاستخدام قد تتلف بعض الاجزاء حتي قبل مواعيدها المحددة للتغيير.. فعلي سبيل المثال عند سماعك صوت يشبه صوت صريخ يصدر من المحرك فهذا مؤشر يدل علي ان موعد تغيير السيور قد حان وحين سماعك صوت اشياء معدنية تحتك ببعضها البعض فيمكن اي يكون بسبب نقص مستوي الزيت او فقدانه لخواصه وفي هذه الحالة يجب الكشف فورا و تغييره إن لزم الأمر .

اتزان السيارة

ويجب عليك أيضا متابعة طبيعة عمل السيارة وهل تسير في خط مستقيم أم تميل من أحد الجوانب أو تنحرف يمينا أو يسارا. فإن وجدتها تنحرف علي أحد جانبي الطريق يجب عليك فورا مراجعة مركز الصيانة الخاص بك و الكشف علي الزوايا و فحص الاتزان بشكل دقيق لأنه في حال انحرافها تزيد من احتمالية انعطافها اثناء استخدام الفرامل مما يعرضك لحوادث السير لا قدر الله .

فرامل السيارة

وعند ضغطك علي الفرامل يجب عليك متابعة صوتها جيدا ان وجدت بها صوت يشبه صوت صفارة فهذا يدل علي تآكل تيل الفرامل الخاص بالسيارة و يمكن في اي وقت من الاوقات ان تفقد الفرامل وظيفتها الأساسية في توقيف السيارة لتآكل التيل او انتهاء مدة صلاحيته وفي هذه الحالة يجب عليك التوقف فورا لسلامتك و سلامة اسرتك و الذهاب لمركز مختص ليقوم بمراجعة الفرامل و الاجزاء المتصلة بها .



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