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محافظات

صحة الدقهلية تعلن عن توريد 400 ألف ماسك جراحى لمستشفيات المحافظة

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:16 م
توريد الماسكات
توريد الماسكات
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وصول 400 ألف ماسك جراحى بالإضافة لعدة مستلزمات خاصة بمكافحة العدوى من جوانتيات وكحول طبي وكلور وجوانات مرضى وذلك ضمن الدعم المستمر لوزارة الصحة لمستشفيات صحة الدقهلية.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم توزيع المستلزمات فورا على جميع المستشفيات لضمان أمان وسلامة الفريق الطبي والحفاظ على صحة المرضى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن في وقت سابق، عن توفير 26 طن من الكلور الخام و11 خزان من البلاستيك سعة الواحد منهم 1 طن يتم استخدامهم في تخفيف نسبة الكلور المركز وخلطه بالماء، بالإضافة إلي 500 جركن سعة الواحد منها 20 لتر يتم استخدامهم في أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها أجهزة المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع ومواقف السيارات وكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك للحد من فيروس كورونا .

ووجه "مختار" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توزيع هذه المستلزمات على الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإعداد هذه العبوات بعد تخفيف الكلور بالماء.
صحة الدقهلية تعلن عن توريد 400 ألف ماسك جراحى لمستشفيات المحافظة
صحة الدقهلية تعلن عن توريد 400 ألف ماسك جراحى لمستشفيات المحافظة
صحة الدقهلية تعلن عن توريد 400 ألف ماسك جراحى لمستشفيات المحافظة
صحة الدقهلية تعلن عن توريد 400 ألف ماسك جراحى لمستشفيات المحافظة
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