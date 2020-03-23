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فن

المتحدة تقدم نشرات "ضد الكورونا" على قناة DMC

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:23 م
كورونا
كورونا
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أحمد إبراهيم
أطلقت المتحدة للخدمات الإعلامية 6 نشرات إخبارية يومية بعنوان "ضد كورونا" و هى خدمة إخبارية جديدة بمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19) على قناة  DMC العامة، وتشمل هذه الخدمة الإخبارية تغطية محلية وعالمية لأبرز أخبارفيروس كورونا ومتابعة الأزمة وتحليلاتها بتقارير مختلفة وتوعوية، للخروج من الأزمة الصحية العالمية. 

وأفاد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأبحاث أثبت احتياج المشاهد إلى خدمات معلوماتية طوال اليوم حول فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تلاحق الأحداث التي نتج عنها ارتفاع نسب مشاهدة الأخبار الخاصة بالأزمة على كل وسائل السوشيال ميديا، ومن ثم كان قرار إطلاق تلك الخدمة على قناة DMC كخدمة إخبارية وتوعوية على مدار اليوم ، تشمل 6 نشرات إخبارية طوال اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.
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