المتحدة تقدم نشرات "ضد الكورونا" على قناة DMC

أطلقت المتحدة للخدمات الإعلامية 6 نشرات إخبارية يومية بعنوان "ضد كورونا" و هى خدمة إخبارية جديدة بمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19) على قناة DMC العامة، وتشمل هذه الخدمة الإخبارية تغطية محلية وعالمية لأبرز أخبارفيروس كورونا ومتابعة الأزمة وتحليلاتها بتقارير مختلفة وتوعوية، للخروج من الأزمة الصحية العالمية.



