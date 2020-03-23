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فن

بعد مرور أسبوعين على إصابته بـ كورونا .. آخر ما قاله توم هانكس عن حالته الصحية

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:06 م
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
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شروق ابراهيم
خرج النجم العالمي توم هانكس على جمهوره من خلال رسالة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل طمأنة جمهوره على حالته الصحية هو وزوجته الممثلة الأمريكية ريتا ويلسون. 


وكتب توم هانكس :" مرحبا جميعًا، أسبوعان بعد ظهور أول أعراض كورونا علي أنا وزوجتي ريتا ويلسون أصبحنا نشعر بأننا أفضل".


وتابع :"هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا باتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك ؟ تذكروا بالرغم من كل الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول. هانكس".

يذكر أن قالت تقارير بالصحف الأجنبية أن توم هانكس وزوجته اصيبا بفيروس كورونا خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الامريكية اي قبل وصولهما لاستراليا.

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