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أصل الحكاية

كورونا يحبس أكثر من مليار شخص في الحجر المنزلي حول العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:28 م
كورونا يحبس العالم
كورونا يحبس العالم في المنزل
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محمود نوفل
دعت السلطات أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدًا الاثنين، إلى البقاء في منازلهم سعيًا لمكافحة الانتشار السريع لوباء كورونا، وفق قاعدة بيانات وكالة "فرانس برس".


وفرض 34 بلدًا ومنطقة على الأقل حجرًا منزليا إجباريًا على السكان، ويشمل هذا الإجراء أكثر من 659 مليون شخص وفقا ما ذكرته صحيفة البلاد البحرينية .


ينطبق الأمر خاصة على فرنسا وإيطاليا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأمريكية والعراق ورواندا واليونان، على أن تضاف إليها كولومبيا ونيوزيلندا يومي الثلاثاء والأربعاء.


ويمكن في أغلب هذه المناطق مغادرة المنزل للعمل وشراء المواد الاستهلاكية الأساسية وتلقي العلاج.


ودعت أربع دول على الأقل (أكثر من 228 مليون نسمة)، بينها إيران وألمانيا والمملكة المتحدة، سكانها للبقاء في منازلهم وتقليص تنقلاتهم إلى أدنى حد، دون أن تتبنى تدابير قسرية في هذا السياق.


ولم يكن لهذه الدعوات سوى أثر محدود، خاصة في المملكة المتحدة حيث صعّدت الحكومة نبرتها الأحد عقب نهاية أسبوع شهدت اكتظاظ المنتزهات والشواطئ.


وأقرت 10 دول على الأقل (أكثر من 117 مليون نسمة) حظرًا للتجول، ومنعت التنقلات الليلية. ويشمل ذلك خاصة بوركينا فاسو وتشيلي والعاصمة الفلبينية مانيلا وصربيا وموريتانيا. ويدخل حظر التجول حيز النفاذ مساء الاثنين في السعودية.


أخيرًا، فرضت بعض الدول حجرًا على مدنها الرئيسية. وشمل ذلك أكبر 27 مدينة في بلغاريا، ومدينتي ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وباكو في أذربيجان. ويقطن هذه المدن ما يقارب 10 ملايين نسمة.
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