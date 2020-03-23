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بعد انتشار كورونا.. هل تقام أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها؟.. الصحة العالمية تجيب

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:26 م
اولمبياد طوكيو
اولمبياد طوكيو
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هاني حسين
كشفت منظمة الصحة العالمية، مصير إقامة أولمبياد طوكيو 2020، قائلة "مستقبل اللعبة لا يزال تحت المراقبة المباشرة"، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز".


وأضافت منظمة الصحة العالمية، "كما علمنا من اليابان فإنها أبدت شكوكا بشأن إقامة أولمبياد طوكيو، وسنرى ما المداولات التي تجري في اليابان، ونتخذ قرارا قريبا بشأن إقامة أولمبياد طوكيو، والقرار يخضع للحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية، ولن نعطي استشارات، ولدينا ثقة في أن الحكومة اليابانية لن تمضي قدما في أي ألعاب في حال وجود أي خطر على الجمهور".


وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن سوريا من الدول الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وفي وقت سابق، قالت الصحة العالمية، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.


فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.


وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.


وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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