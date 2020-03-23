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مرأة

للسيطرة على كورونا.. هاني الناظر يدعم حظر التجول أسبوعين

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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رشا عوني
أعلن الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا ، دعمه لفكرة حظر التجول الجزئي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا . 

وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" إذا  كان حظر التجوال الجزئي خلال الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا بصفة مؤقتة  لمدة أسبوعين  يمثل باذن الله وسيلة فعالة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار الڤيروس فقد يكون من المناسب ان تدرس الحكومة إمكانية تطبيقه".

كما أعلن الدكتور هاني الناظر منذ يومين اغلاق عيادته الخاصة وذلك بهدف منع الاختلاط في ظل تفشي فيروس كورونا.


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