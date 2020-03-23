الجان والجنتلمان.. عمر الشريف وأحمد رمزي صديقان جمعهما العمل وفرقهما الموت.. قصة علقة موت بسبب فاتن حمامة

قال احمد رمزي في حوار سابق أن عمر الشريف كان سببا في حبه للسينما ، و أنه اتجه للتمثيل لأن صديقه عمر لم يكن يتحدث معه سوى عن الفن و السينما .





- أول أفلام أحمد رمزي كان بصحبة صديقه عمر الشريف ، بل هو الذي رشحه لدوره في فيلم ( أيامنا الحلوة ) .





- رشح عمر الشريف صديقه أحمد رمزي لكي يلعب دور ابن صاحب شركات النقل والتفريغ، في فيلم ( صراع في الميناء) ، بعد أن كان مرشحًا له ممثل آخر، ووافق المخرج يوسف شاهين علي اقتراح عمر.





- تسببت واقعة فيلم ( صراع في الميناء) في قطيعة دامت 8 سنوات بين الصديقين، خاصة أن غيرة " عمر" على " فاتن حمامة "، بعد كذبة مساعد يوسف شاهين في هذا الفيلم المخرج عاطف سالم تسببت في قيام عمر الشريف بضرب أحمد رمزي بقوة لدرجة جعلته يتراجع تجاه مياه الميناء الملوثة وأصيب بحساسية شديدة وعندما تم إنقاذه وانتشاله من الماء، كان جسمه أصيب بحروق شديدة جراء الديزل الذي كان يملأ المياه .





وحكي عاطف سالم في مذكراته عن هذه الواقعة : أنه في المشهد الذي يقوم فيه عمر الشريف بضرب أحمد رمزي ليسقط علي الأرض ، قرر عاطف سالم أن يكون هذا المشهد حقيقيا حيث أوقع بين الصديقين عمر وأحمد ، وقتها كان عمر الشريف متزوجا من فاتن حمامة التى شاركتهما البطولة وذهب عاطف سالم وقال لعمر إنه يشعر أن أحمد رمزى يحب فاتن وشاهده يغازلها وهو ما أشعل النار فى قلب عمر الشريف وثار قبل تصوير المشهد وبعدما دارت كاميرات شاهين وقال " أكشن " انهال عمر الشريف على أحمد رمزى وضربه بقوة وأخذ أحمد رمزى يتراجع تجاه مياه الميناء ولم توقف الكاميرات رغم صراخ واستغاثة رمزى، واندهش الجميع من هذا التصرف خاصة أن عمر الشريف أخذ فاتن حمامه وترك موقع التصوير فور أن قال يوسف شاهين "استوب"، وحاول أحمد رمزى معرفة الأسباب التى جعلت عمر الشريف يتصرف معه بهذه القسوة والوحشية ولكن لم يستطع، إلى أن اعترف لهما عاطف سالم بالحيلة التى فعلها معهما.





- ظلت القطيعة حتى تقابلا الصديقان في عيد ميلاد ابنة الفنان صلاح ذوالفقار، وتصافحا، بعد أن كان كل منهما عرف الحقيقة.

أراد " عمر " الاعتذار لـ " رمزي " بطريقته، فقام بالتنازل عن دور البطولة لأحمد رمزي في فيلم ( حكاية العمر كله ) أمام فاتن حمامة وفريد الأطرش.





- قرر " رمزي " مشاركة عمر الشريف في بطولة مسلسل ( حنان وحنين)، رغم قراره بالابتعاد أعواما طويلة عن الفن " من أجل عيون عمر" علي حد قوله ، ومن جانبه أراد عمر الشريف مشاركة أحمد رمزي في المسلسل لرغبته في حصوله على أجر كبير، لأنه كان يشعر بأن العمل هو الأخير في حياة رمزي.

دفع " عمر " من جيبه الخاص 150 ألف جنيها إضافية على أجر " رمزي " في المسلسل لمساعدته دون أن يعرف.





- كان أحمد رمزي هو أول من شجع عمر الشريف علي العمل في هوليوود ، حيث أن عمر كان متردد فى قبول عرض المخرج الكبير ديفيد لين لتمثيل أحد أدوار البطولة في فيلم ( لورانس العرب ) .





- لم يعلم " عمر " بوفاة " رمزي " إلا بعد يومين، لأنه لم يجرؤ أحد على إبلاغه بالخبر، حيث كان وقتها في فرنسا، ونقل إليه ابنه " طارق" الخبر.

قال " عمر " إنه لن يعود مرة أخرى إلى مصر بعد وفاة " رمزي "، لأنه لم يعد هناك شيء يعود من أجله.