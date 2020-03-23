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محافظات

إغلاق صالات السايبر ببئر العبد خلال الفترة المسائية

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:49 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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احمد صالح
نفذ مجلس مدينة بئر العبد شمال سيناء حملة لمتابعة صالات السايبر بدائرة المدينة، والكافتريات علي الطريق الدولي العريش القنطرة ، للتأكد من الالتزام بالقرارات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تم التأكد من جدية الالتزام والتنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بالقرارات وتطبيق القانون على المخالفين وأخلاقها خلال الفترة المسائية اعتبارا من الساعة السابعة مساءا ، تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة المحافظ .

كما تم المرور على الكافتيريات الواقعة علي الطربق الدولي بئر العبد القنطرة شرق ، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استقبال المسافرين من خارج المحافظة .

وكان أهالى قريةً 6 أكتوبر ببئر العبد، قدأرسلوا أمس استغاثات للجهات المسئولة بمراجعة كافتيريا هى محطة استراحة معتادة على الطريق للمسافرين ، بعد ان اعلن عن مرور مصابين فلسطينيين فى طريقهم من القاهرة  الي معبر رفح .

وفي نفس السياق انتهي الشباب المشارك في حملة "تطهير مدينتي" بمحافظة شمال سيناء من تعقيم دار الأيتام بحي العبور وسط مدينة العريش، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
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