لجنة الرعاية الصحية تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ ما يلزم لحماية الزملاء

دعت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، المؤسسات الصحفية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، لحماية الزملاء الصحفيين في مواجهة «كورونا».





وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ندعوا رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير، بالمؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، لحماية الزملاء من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف عبدالمجيد: ل "صدى البلد " تواجه الدولة حرب شرسة في مواجهة عدوًا خفي، يتسلل إلى أجساد ضحاياه، واتخذت الدولة إجراءات، احترازية في إطار خطة شاملة لمواجهة الوباء العالمي، ولما كان الصحفيين من أصحاب المهن التي تقاتل في ميدان الوعي ومحاربة الشائعات، وتثقيف المواطنين، وجب دعمهم للحد من مخاطر إصابتهم خلال أداء عملهم.





وشدد عبدالمجيد، على ضرورة أن تلتزم المؤسسات الصحفية، بمنح الزميلات الصحفيات إجازة مدفوعة الأجر، حتى بداية إبريل المقبل، لرعاية أطفالهن، في ظل منح الدولة اجازة لطلاب المدارس والجامعات.





وأوضح عبدالمجيد، كما ينبغي تخفيض عدد الصحفيين المتواجدين في الشفت الواحد، للعمل عبر الإنترنت، وتوفير المؤسسات المختلفة الأقنعة الواقية، والمطهرات، وأدوات الوقاية الصحية، لفرق العمل اليومي، للحيلولة دون تعرضهم لأخطار خلال أدائهم لواجبهم.





وقال عبدالمجيد، إن على المؤسسات الصحفية، أن تدرك أن رأس المال البشري، هو ثروتها الحقيقية، التي يجب اتخاذ ما يلزم للحفاظ عليه، والحد من المخاطر التي تحدق به.



