طبيبة سعودية: إصابات كورونا صارت أكثر انتشارا الآن لهذا السبب ..فيديو





وأكدت استشاري طب الأسرة والمجتمع، أثناء مداخلتها الهاتفية عبر قناة "dmc"، أن السعودية سبقت الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقبل تفشي الفيروس في البلاد.





وأوضحت لمياء عبدالمحسن، أنه تم تحديد التنقل داخل السعودية، إضافةً إلى غلق المرافق الخاصة بالعمرة.





وأضافت أن يمكن لشخص واحد فقط أن ينقل المرض لأكثر من فرد، لافتة إلى أن أعراض الإصابة على الفرد لا تظهر مباشرةً، لذلك تم فرض حظر التجول بداية من اليوم.



