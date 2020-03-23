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طبيبة سعودية: إصابات كورونا صارت أكثر انتشارا الآن لهذا السبب ..فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:49 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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اسراء صبري
قالت الدكتورة لمياء عبد المحسن، استشاري طب الأسرة والمجتمع، إن المملكة العربية السعودية تطبق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؛ ووفقًا لقرارات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت استشاري طب الأسرة والمجتمع، أثناء مداخلتها الهاتفية عبر قناة "dmc"، أن السعودية سبقت الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقبل تفشي الفيروس في البلاد.

وأوضحت لمياء عبدالمحسن، أنه تم تحديد التنقل داخل السعودية، إضافةً إلى غلق المرافق الخاصة بالعمرة.

وأضافت أن يمكن لشخص واحد فقط أن ينقل المرض لأكثر من فرد، لافتة إلى أن أعراض الإصابة على الفرد لا تظهر مباشرةً، لذلك تم فرض حظر التجول بداية من اليوم.

وتابعت أن الإصابات الآن اصبحت تنتشر بسرعة بسبب المخالطة والتجمعات، وليس بسبب القادمين من الخارج.
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