بعد تسجيل أول وفاة.. البنتاجون يعلن ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بلوغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بين منتسبيها 249 حالة إصابة.









وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تأكد إصابة 133 فردًا في الخدمة العسكرية بفيروس كورونا.









يوم الأحد، أعلن البنتاجون أول وفاة بفيروس كورونا ، حيث كانت الضحية مقاولًا فوق سن الستين وعمل خارج مبنى البنتاجون.









وبحسب وسائل إعلام أمريكية ومراكز طبية، هناك أكثر من 35000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و 473 حالة وفاة.







