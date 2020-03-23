السودان يفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقرر السودان فرض حظر التجول الجزئي في البلاد من الساغة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بدءا من الغد الثلاثاء.





كما أمرت الحكومة بوقف كل الرحلات الداخلية بين المحافظات ابتداء من الخميس.





و أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السوادني في كلمة له وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة .كذالك وضع إمكانيات القوات المسلحة والقو ات الأمنية الأخرى، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





كما أعلن عن عن إنشاء صندوق قومي لكل أيناء السودان في الداخل والخارج، وذلك لدعم خطط مواجهة فيروس كورونا.



