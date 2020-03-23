AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:11 م
الشاب المتطوع عمر
الشاب المتطوع عمر الكودى
Advertisements
محمد بدران
قام مجموعة من شباب قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بتعقيم وتطهير عدد من شوارع القرية والمساجد والمنازل والمنشآت العامة، لمساعدة الدولة في خطتها للقضاء علي الفيروس القاتل.


يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة، للحد من خطورة انتشار الفيروس، وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.


وطالب عمر الكودى أحد الشباب المشاركين فى عملية التطهير اهالي القرية باتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات وأساليب نقل العدوي حتي تمر هذه المرحلة الصعبة بأمان.


جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لقرية شطورة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية نفذت امس الاحد حملة على المطاعم والمقاهي والكافتيريات لتطبيق قرار الغلق من الساعة 7 مساءا وحتى 6 صباح اليوم التالي وفقا لقرار مجلس الوزراء.


وشدد محافظ سوهاج على أنه في حالة عدم الالتزام بالحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.




شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور
شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور
شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور
شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور
شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار بحظر الشيشة ومنع إقامة الأسواق في محافظة جديدة.. تفاصيل

متطوعون بالجهود الذاتية يعقمون قريتهم ضد كورونا فى الوادى الجديد

بسبب كورونا..محافظ سوهاج يقرر منع الشيشة بالمقاهي العامة والكافيهات

لمواجهة كورونا .. قرارات عاجلة بخصوص المحال العامة والمقاهي والكافيهات في بني سويف

بسبب كورونا.. حظر سرادقات العزاء وإلغاء الأفراح و الأسواق العشوائية بسوهاج

اشتروا المنظفات على نفقتهم.. شباب المنيا يعقمون المساجد من كورونا

ترشيحاتنا

ألمانيا: عدم إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

تطور مفاجئ فى أزمة هروب كهربا من الزمالك وانتقاله إلى الأهلي

مصدر طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الصيدلي المتوفي بكورونا في الإسكندرية

قرار عاجل من الكاف لحسم مصير الأهلى والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا

مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحسام عاشور

رسالة عاجلة من الرئيس السيسى للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان وفاتها.. ننشر أول صور لابنة الفنانة ناهد جبر

تناول كوبا يوميا.. الزبادي اقوى طعام يقوي مناعتك ضد كورونا

شجار عائلي ينتهي في قسم الشرطة.. والسبب أزمة كورونا