شباب شطورة بسوهاج يعقمون شوارع القرية ضد خطر كورونا.. صور

قام مجموعة من شباب قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بتعقيم وتطهير عدد من شوارع القرية والمساجد والمنازل والمنشآت العامة، لمساعدة الدولة في خطتها للقضاء علي الفيروس القاتل.









يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة، للحد من خطورة انتشار الفيروس، وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.









وطالب عمر الكودى أحد الشباب المشاركين فى عملية التطهير اهالي القرية باتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا والابتعاد عن التجمعات وأساليب نقل العدوي حتي تمر هذه المرحلة الصعبة بأمان.









جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لقرية شطورة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية نفذت امس الاحد حملة على المطاعم والمقاهي والكافتيريات لتطبيق قرار الغلق من الساعة 7 مساءا وحتى 6 صباح اليوم التالي وفقا لقرار مجلس الوزراء.









وشدد محافظ سوهاج على أنه في حالة عدم الالتزام بالحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.















