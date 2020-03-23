بتصميم خيالي.. كيا تستعد لطرح سيارة كهربائية جديدة.. صور

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موتور الكورية عن خططها الكهربائية، التي تهدف إلى زيادة سياراتها الكهربائية بحلول 2025 لتصل الي 44 موديل، وهذا الرقم يشتمل على طرز كيا، وتندرج العلامة التجارية الكورية الجنوبية تحت مظلة هيونداي، لكننا أصبحنا نعرف الآن موعد الكشف عن أول سيارة كهربائية مخصصة من كيا.





وفقًا لكيا، فإن خطة Plan S تشتمل على الكشف عن 11 سيارة كهربائية بحلول 2025، وتستهدف حصة سوقية تبلغ 6.6%، ومن أجل القيام بذلك، ستنطلق أول سيارة كهربائية مخصصة خاصة بها في 2021، كيا نيرو EV وكيا سول EV، لن يكون الموديل الجديد مجرد نسخة كهربائية لسيارة يتم إنتاج نسخ هجينة وتقليدية.





يذكر أن كيا حاليًا تقدم عدة سيارات كهربائية بالكامل، بما في ذلك نيرو EV وسول EV المرتقبة، وعلى الرغم من أن الأخيرة ستصل في 2021، إلا أن نيرو تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مبيعات كيا في 2019، وتم بيع 24,421 نسخة منها فقط، وتخطط الشركة لتغيير ذلك، حيث تريد أن يكون 25% من مبيعاتها من السيارات الصديقة للبيئة، مع 20% من إجمالي المبيعات من السيارات الكهربائية بالكامل، وتتطلع إلى تحقيق هدف مبيعات يقدر بنصف مليون سيارة كهربائية بحلول 2026، ومليون سيارة صديقة للبيئة في نفس العام.





من المرجح أن تستخدم كيا منصات مطورة حديثًا لهذه الثورة الكهربية، ولكن لتخفيف العبء، ستقدم الشركة نسخا كهربائية من طرزها التقليدية مثل سورينتو EV المؤكدة مؤخرًا، وتحقيقًا لهذه الغاية، ستستثمر كيا ما مجموعه 25 مليار دولار أمريكي لتحقيق خطتها Plan S وتطوير السيارات الكهربائية في المستقبل، على أمل أنه بحلول نهاية 2025، ستحقق خطتها سالفة الذكر.