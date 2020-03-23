ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية عن الأمريكيين المقيمين بالخارج

فاز مرشح الحزب الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، بانتخابات الحزب التمهيدية عن الأمريكيين المقيمين بالخارج، لكن من دون أن يتمكن من الاقتراب من عدد المندوبين الذي حصل عليه منافسه الأوفر حظًا جو بايدن في الانتخابات التي جرت حتى الآن في غالبية الولايات الأمريكية.





وحصل ساندرز على 58 بالمئة من الأصوات، التي تضمنت أقل من 40 ألف أمريكي مغترب، وسيحصل سيناتور فيرمونت على أصوات 9 مندوبين في المجمع الانتخابي، فيما سيحصل بايدن على 4 فقط بعد أن حل ثانيا في التصويت بنسبة 23 بالمئة من الأصوات، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.





ويتقدم بايدن - الذي كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما - حتى الآن المرشحين لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبل، إذ حصل حتى الآن على 1115 مندوبا، فيما حصل بايدن على 805 فقط. ويحتاج المرشح للظفر بـ1991 مندوبا للفوز بالانتخابات التمهيدية.