حقيقة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

اعتبر رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا داميانو توماسي اليوم الإثنين، أن الحديث عن تقليص رواتب اللاعبين بسبب حالة الطوارئ السارية نتيجة لفيروس كورونا "سابق لأوانه"، وأن الأهم في الوقت الحالي هو حصر الخسائر المادية التي ستلحق بكرة القدم.







وقال توماسي: "يجرى الحديث عن تقليص رواتب اللاعبين وهو مؤشر على أننا غير ملمين بمشكلات البلاد، لا يزال النقاش دائرًا حول ما إذا كانت البطولات ستستكمل أم لا ولم تحصر بعد الخسائر المادية، (تخفيض الرواتب) هو أمر سنتحدث عنه عندما يحين الوقت، وليس الآن".







وأضاف: "وضع مثل الراهن هو شيء استثنائي ويعم العالم أجمع، ليس فقط كرة القدم بل والرياضة بشكل عام، لكن لا يزال البعض يفكرون في أنفسهم فقط، كل ما نستطيع فعله هو الاستعداد والتفكير في كل الاحتمالات بدون أحكام مسبقة أو مصالح شخصية"، في تصريحات بثها موقع الاتحاد الرسمي.







وأصبحت كرة القدم الإيطالية تواجه خسائر قد تتجاوز مليار يورو حال لم يستكمل الموسم الجاري، حسبما صرح أخيرًا الخبير الرياضي ماركو بلينازو، وأن تقليص رواتب اللاعبين من شأنه تخفيف الخسائر بواقع 150 مليون يورو على الأقل.