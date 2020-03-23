شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر سقوط أحد المواطنين على الأرض في الشارع، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.





وعلق مغردون على الفيديو بالقول إن الوضع صعب للغاية، وأن المواطنين يسقطون على الأرض نتيجة إصابتهم بالفيروس.





وأعلنت تركيا اليوم، الاثنين عن وجود أكثر من 11 ألف شخص يخضعون حاليا للحجر الصحي؛ في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، أكد وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، أن نحو 11 ألفا و269 شخصا يخضعون حاليا للحجر الصحي.





وذكر أوغلو، في تصريح صحفي أوردته مواقع إخبارية محلية، أن الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي يقيمون في 36 مسكنا جامعيا في 23 مقاطعة، مشيرا إلى أن الأحياء الجامعية مزودة بأحدث الأجهزة وخدمات العناية وتوجد تحت إشراف فريق طبي متخصص في التعامل مع الأوبئة.





كانت تركيا نقلت آلاف الطلبة والمهاجرين والسياح العالقين من دول العالم، وبينهم القادمين من أداء مناسك العمرة للحجر الصحي. وكانت تركيا سجلت، أمس الأحد، 30 حالة وفاة و1236 إصابة بفيروس "كورونا".





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