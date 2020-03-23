خبر سار .. أولجا كوريلنكو تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

أعلنت النجمة العالمية أولجا كوريلنكو عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد بشكل كامل ، من خلال صورة جمعته بنجلها الكسندر البالغ من العمر 4 أعوام.





وكتبت أولجا كوريلنكو التي تبلغ من العمر 40 عاما :" على مدار اسبوع كنت في حالة سيئة وارقد في السرير مع ارتفاع في درجة حرارة وصداع شديد".





وأضافت نجمة سلسلة جيمس بوند :" في الأسبوع الثاني انخفضت درجة الحرارة مع سعل بسيط وكنت متعبة للغاية ولكن في نهاية هذا الأسبوع شعرت بأنني بخير".





في الـ15 من شهر مارس الجاري، كشفت أولجا كوريلنكو عن اصابتها بفيروس كورونا، وقالت أولجا، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام" :"معزولة في المنزل بعد اصابتي فيروس كورونا، مر ما يقرب من اسبوع حتى الان، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد.



