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سمير فرج يكشف دور حروب الجيل الخامس في نشر معلومات مغلوطة عن كورونا بمصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:55 م
سمير فرج
سمير فرج
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن حروب الجيل الخامس تختلف عن الحروب النظامية بالأسلحة والصواريخ، موضحا أنها تعتمد على نشر الشائعات والفوضى لهز أركان الدولة.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن "الشائعات تستهدف فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، وإحداث الفرقة بين الجيش والدولة".

وتابع سمير فرج "الشائعات عن فيروس كورونا تستهدف هز أركان الدولة، وتم نشر شائعة اليوم بأن الداخلية فرضت حظر تجول ولكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا لنفي الشائعة، وأكدت أن الصفحة مفبركة"، مضيفا "الرئيس السيسي وجه بعدم إخفاء الحقيقة بشأن فيروس كورونا والحفاظ على الشفافية".

وأكد سمير فرج أن "الدولة تعمل بشكل جيد في إدارة الأزمات بداية من أزمة السيول والأمطار الكثيفة ثم فيروس كورونا، ومع بداية انتشار فيروس كورونا في العالم وجدنا كتائب الإخوان تخرج بشائعات عن تفشيه في مصر وتم نشر معلومات مغلوطة بكثافة".

وطالب سمير فرج "المواطن بالالتزام بتعليمات الحكومة، وعدم الانسياق خلف الشائعات مجهولة المصدر؛ لأن نشرها يؤدي إلى الفوضى وإثارة البلبلة".

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