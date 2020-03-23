الأعلى للإعلام يستقبل شكاوى الصحفيين بالجرائد والقنوات لعدم توافر الاشتراطات الطبية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تلقى عدة شكاوى من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية بشأن عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية وعدم تخفيف عدد العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية.





ويناشد المجلس المؤسسات القيام بالتطهير والتعقيم لكافة أرجائها وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين والعمل علي تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهن خاصة اللائي لديهن أطفال عمرهم أقل من اثني عشر عاما.





وسوف يقوم أعضاء المجلس بجولات ميدانية لهذه المؤسسات للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات حرصا على صحة العاملين ومواجهة أي تهاون في هذا الشأن.



