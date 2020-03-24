شاومى تطلق Redmi Note 9S فى هذا التاريخ.. السعر والمواصفات





وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Redmi Note 9S بشاشة قياس 6.67 بوصة، وبها ثقب فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لإلتقاط صور السيلفى و مكالمات الفيديو.





يمتلك Redmi Note 9S معالج من نوع سنابدراجون 720G، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.









ولعشاق التصوير زودت شاومى Redmi Note 9S بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابيكسل، مع قارىء للبصمة فى جانب الهاتف بزر التشغيل، وإمكانية إستخدامه كريموت بميزة ir blaster.





كما جاء Redmi Note 9S ببطارية عملاقة سعة 5200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك الحصول عليه مقابل 210 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت، و 250 دولار أمريكى لنسخة 128 جيجابايت.





ويمكنك حجز الهاتف مقابل 10 دولارات فقط، وستحصل عليه فى الفترة من 30 مارس حتى 2 ابريل قبل نزوله الرسمى بالأسواق.

كشفت شركة شاومى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن نيتها إطلاق أحدث هواتفه الذكية، وهو Redmi Note 9S فى 7 أبريل القادم، إلا أنه يمكنك الحصول على نسخة منه قبل هذا الموعد.