اتحاد المقاولين: على الدولة تأجيل تسليم المشروعات 6 شهور لمواجهة كورونا

أكد المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المطالبة بوقف أعمال قطاع المقاولات بشكل كامل فى كافة أنحاء الجمهورية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد أمر صعب للغاية، ولا يمكن اتخاذه من أفراد بل يجب أن يكون قرار دولة لتتم دراسته ودراسة كافة العوامل المؤثرة فيه والمرتبطة به بشكل جيد.

وأوضح "عبدالرؤوف" فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الشركات لديها ارتباطات ومواعيد تسليم لمشروعاتها، وكذلك لديها عمالة يجب الحفاظ عليها وعلى دخلها من العمل لأنهم السبيل الوحيد لإعالة أسرهم.





وقال إن دعم العمال فى هذه الفترة يمثل دورا اجتماعيا للشركات يجب أن تقوم به بالشكل الأمثل وتعمل على توفير دخول مناسبة للعاملين حتى لو اضطرت لتقليل ساعات العمل أو عمل ورديات أقل للعاملين يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيا.





ودعا الشركات لاتخاذ اللازم نحو عمل احتياطات صحية مناسبة بكل موقع تضمن سلامة العاملين لديها، مشيرا إلى أن الدور الأكبر فى مشكلة استمرار عمل القطاع والحفاظ على صحة العاملين تقع بالكامل على عاتق الشركات الوطنية، مطالبا الدولة باتخاذ قرار بتأجيل تسليم المشروعات لفترة 6 شهور، أسوة بالتيسيرات البنكية التى تم توفيرها لباقي القطاعات الاقتصادية.